شكرا لقرائتكم خبر عن بتوقيع عزيز الشافعى .. تعرف على فريق عمل أغنية دياب الجديدة "ياساتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب دياب، من تسجيل أحدث أغانيه "يا ساتر"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت ماهر صلاح، وإنتاج وليد منصور، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.



فريق عمل أغنية دياب (2)



فريق عمل أغنية دياب

على جانب آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة فى بطولة فيلم "السرب" والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف

كما طرح دياب، مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات.