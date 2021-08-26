شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "ورقة وقلم" وطرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الفنان محمد محيى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "ورقة وقلم"، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، مهندس صوت أمير محروس، وسوف يطرحها خلال الأيام المقبلة، وهى إحدى أغانيات ألبوم "بتاع زمان"، والذى طرح منه حتى الآن 7 أغانى هى "أنتِ في دمي"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، ماستر أمير محروس.

و"بعدنا"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. واغنية " ما بقتش شبهى "

يذكر أن الفنان محمد محيي قد طرح آخر ألبوماته الغنائية عام 2008 بعنوان «مظلوم» واقتصر ظهوره الفني خلال السنوات الماضية على طرح عدد بسيط من الأغنيات السينجل، حتى عاد مجدداً في نهاية العام الماضي عبر أغنية "سهرانين"

يذكر أن أغنية "أنت في دمي" كان الفنان عمرو دياب، قد غنى جزءاً من مطلعها عام 2003 خلال حفل غنائي كبير أحياه في العاصمة السورية دمشق، ولكنه لم يطرحها بشكل رسمي وبعد 14 عاماً، قام محيي بطرحها بصوته بعد أن قام الشاعر أيمن بهجت قمر بتغيير كلمات مطلعها ولحنها وليد سعد، ووزعها فهد.