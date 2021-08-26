شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: أصبت بكورونا وقعدت 13 يوما فى كابوس بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم هشام عباس خلال حفل مهرجان محكى القلعة إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ودخوله المستشفى لمدة 13 يوما، واصفا الأمر بالكابوس، واختتم الحفل بدعاء "أسماء الله الحسنى" ورددها خلفه جمهور الحفل، لينهى الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد وغنى فيه عباس عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الحضور.

وتراقص هشام عباس على أغنية "ناري ناري" على الطريقة الهندية وسط تفاعل الجمهور وقال مداعباً الجمهور خلال الحفل إن ابنه بدأ حياته العملية أمس، وطلب من الحاضرين في الحفل الدعاء له قائلا: "ابني لسه نازل شغل إمبارح ادعوله".

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.