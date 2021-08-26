شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رنا سماحة بعد إعلان حملها وإلغاء متابعة زوجها: "مش عايزة الترند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة رنا سماحة، رسالة مطولة بعد تصدرها اهتمامات منصات التواصل الاجتماعى مؤخرًا بعد إعلان حملها في طفلها الأول ثم تفاجأ متابعوها بإلغائها متابعة زوجها سامر عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وحذف جميع صورهما معًا في كل المناسبات بما فيها صور الزفاف وشهر العسل، وقالت رنا سماحة في الرسالة التي نشرتها على حسابها بموقع "انستجرام": عذراً أيها الـtrend فلدي ما هو أغلى من كنوز العالم".

وأضافت في رسالتها: "اتعلمت في بيت أهلي إن العلاقة بين الراجل والست أمانة مينفعش تطلع بره البيت.. خطيبتك مراتك طليقتك أياً كان الأمانة دي ولاد الاصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها، ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل، ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر)، ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة".



رنا سماحة على انستجرام

وتابعت: "ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها.. ولاد الأصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير.. ولاد الأصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالإحسان، ومبينسوش الفضل بينهم، ده اللي ربنا أمرنا بيه ده اللي أهالينا ربونا عليه ده اللي الإنسانية بتقوله".

واستطردت: "أي حاجة غير كده تبقى عدم تربية.. قلة دين.. انعدام الأخلاق ده مينفعش نزينه ونقول أوووووه ترند في داهية الترند اللي ينسينا أخلاقنا وتربيتنا وأصولنا، الإنسان بيعيش حياته وبيمشي (رحلة) مش هيفضل منها غير سيرتك وأعمالك الطيبة وكلمتك اللي بتتصدق بيها.. سيبوا الخير وأنتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم، اجعل من يراك يدعو لمن رباك".

كما رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص حياتها الشخصية، قائلة: "بطلب من أي حد هيكلمني عشان يعرف أي تفاصيل تخص حياتي الخاصة يوفر على نفسه وميكلمنيش ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الإعلامي ولا الأكثر بحثاً غير في شغلي فقط في الخير والفرحة وبس".

واختتمت: "عاهدت نفسي وأهلي والناس اللي بحبهم أني أكون خير قدوة، عاهدت ابني اللي عيني لسه مشافتوش أني أربيه على الأصول والاحترام والرقي، عاهدته أني أربيه يبقى (راجل) فمتستنوش مني ما يفعله الآخرون مش عايزه أبقى ترند".