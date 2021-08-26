هشام عباس يرقص هندي خلال غنائه "ناري ناري" في حفل القلعة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - رقص النجم هشام عباس على أغنية "ناري ناري" على الطريقة الهندية، وذلك أثناء حفله بمهرجان محكى القلعة فى دورته التاسعة والعشرين، وسط تفاعل جمهور الحفل.

وغنى هشام عباس خلال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتى بدأها بأغنية "عامل ضجة" وسط تفاعل الحضور وقال هشام عباس مع انتهاء أغنيته الأولى إنه يشعر بالخوف وكأنه أول مرة يغني، كما داعب الجمهور خلال الحفل وقال إن ابنه بدأ حياته العملية أمس، وطلب من الحاضرين في الحفل الدعاء له قائلا: "ابني لسه نازل شغل إمبارح ادعوله".

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وأعرب مؤخرا هشام عباس، عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التى جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التى ظهرت على الرباعى.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، عن الأغنية قائلا:"كنا نشعر بإحساس عالٍ وصدق أثناء تصوير الكليب الذى أبكانا وأحزننا بالدموع على الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، حيث كنا نفتكرهم أثناء التصوير بكل حاجة حلوة".