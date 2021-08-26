شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ثلثى مليار دولار لـ Fast & Furious 9 منذ طرحه يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 بـ حوالى 15 مليون دولار، في خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 696 مليونًا و 703 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم، وذلك منذ وصوله دور العرض حول العالم فى مايو الماضى، لكنه وصل دور العرض الأمريكية فى 25 يونيو الماضى.

وأنقسمت الإيرادات بين 172 مليونًا و 545 آلاف دولار بـ دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 524 مليونًا و 158 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

وخلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

ولم يضاعف F9 فقط إجمالى عدد الأفلام التى يتم تشغيلها فى الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.