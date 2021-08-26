روجينا أنيقة ومي عمر بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت روجينا في الصورة مرتدية فستان صيفي، و"برنيطة" على رأسها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير من إحدى المناسبات.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أمل رزق

نشر الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" أحمر قصير ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا طويًلا، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

رزان مغربي

نشرت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة لها من داخل الطائرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت "حسون" في الصورة بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.