خاص| حسين أبو حجاج عن فيديو"الآذان": "لست موظفا بالأوقاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للفنان حسين أبو حجاج، وهو يرفع الآذان بأحد المساجد بالمنيا.

ونشرت صفحة منسوبة للفنان حسين أبو حجاج، الفيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "الآذان بصوت الفنان حسين أبو حجاج".

وتواصل موقع "الخليج 365" مع الفنان حسين أبو حجاج، الذي أكد أنه اعتاد على رفع الآذان منذ سنوات طويلة وليس اليوم، سواء في المسجد الذي يتواجد أمام منزله أو بالمسجد أمام ورشته لصيانة وبيع كاوتش السيارات.

وكشف أنه ليس موظفا في الأوقاف، مؤكدًا أن ما يفعله هو شيء تطوعي لله لا يتقاضى عليه أجرًا، وأوضح أن أهالي منطقته بالمنيا يحبون صوته، ويلجأ لرفع الآذان حينما لا يتواجد أحدًا بالمسجد ليرفع الآذان.

وأضاف أنه يُعد كبير "المنطقة" وكل الناس تحبه ودائمًا ما يسعى للتصالح بين الناس بعضهم البعض.

جدير بالذكر أن الفنان حسين أبو حجاج، يعمل بجانب التمثيل في ورشة لتصليح وبيع كاوتش السيارات يمتلكها بمركز بني مزار بالمنيا، حيث أنها مهنته القديمة قبل اتجاهه للتمثيل، وبدأ فيها منذ كان صغيرًا في السن.