شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة السيناريست حمدى يوسف بكورونا وحجزه بأحد مستشفيات الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب السيناريست حمدى يوسف بفيروس كورونا، وتم حجزه بأحد مستشفيات الدقى بعد تدهور حالته الصحية، وتم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعى بالمستشفى.

يذكر أن السيناريست حمدى يوسف قدم العديد من الأعمال الفنية، حيث كتب قصة فيلم "أمير الظلام"، للنجم الكبير عادل إمام، وكتب مسلسلى "عريس دليفرى" و"ابن النظام"، للنجم هانى رمزى، ومسلسل "دموع فى حضن الجبل" للنجمين يوسف شعبان وأحمد عبد العزيز، وفيلم "مهمة صعبة" بطولة النجوم طارق علام ومجدى كامل وخالد الصاوى، و"فلاح فى الكونجرس" لشعبان عبد الرحيم.

وكان آخر أعمال حمدى يوسف مسلسل "مملكة يوسف المغربى"، بطولة مصطفى فهمى، وأنوشكا، وعلا غانم، ومنذر رياحنة، وأحمد منير، وأحمد سلامة، وفاروق فلوكس، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سليمان، وحسام الجندى، ونور فخرى، وسحر رامى، ومجدى إدريس، وآخرين، من تأليف حمدى يوسف، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وإخراج عادل الأعصر.