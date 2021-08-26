شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: الدورى السنة دى كان "سخن" ومبروك يا شيكابالا يا جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد هنيدي، إنه يشعر بسعادة منذ فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن الدوري هذا العام كان "سخن" وكل الفرق المشاركة كانت قوية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "بوجه مباركة خاصة لشيكابالا، مليون مبروك يا شيكابالا يا جميل.. بيعشق الزمالك وإحنا بنعشقه، وأنا نفسي الترسانة ترجع تاني للدوري المصري.. وكل الفرق اللي صعدت كويسة".

وقال: "بختم كلامي بألف ألف مبروك لنادي الزمالك".

وحقق نادي الزمالك أمس، فوزا مُستحقا على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليؤكد صدارته لجدول الدوري المصري الممتاز، وحسم بطولة الدوري لصالحه، ليحقق البطولة الـ13 له في تاريخه.