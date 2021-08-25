مها المصري تفاجئ الجمهور للمرة الثانية.. إطلالة "صادمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوجئ الجمهور العربي، بأحدث إطلالة للفنانة السورية مها المصري، حيث بدا وكأنها خضعت لعمليات تجميل جديدة.

وظهرت مها في الصور بشفتين منتفختين جداً، الأمر الذي أعاد الى أذهان الجمهور التشوّه الذي عانت منه لسنوات بسبب خطأ تجميلي.



وأدت ملامح مها المصري المتغيّرة بسبب انتفاخ شفتيها المحقونة بمادة البوتوكس، إلى تغيّر شكلها وعرّضها لتعليقات قاسية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، وأبدى البعض اندهاشهم من خضوعها للتجميل مجدداً وتشويه شكلها، خاصة أنها تحدثت عن معاناتها من هذه المشكلة في أكثر من لقاء قبل أن تنجح بعد تعب دام سنوات وتتخلص من الانتفاخ في وجهها.

ففي عام 2002 خضعت مها المصري إلى حقن مواد تجميلة في وجهها، لكن تلك المواد كانت من أنواع رديئة، ما جعلها تظهر فوق شفتيها بعد سنوات، ما أدى إلى خضوعها لعمليات جراحية تجميلية لتستعيد شكلها الطبيعي لاحقًا.





ولدت الفنانة السورية سما المصري، يوم 16 مارس/آذار عام 1959، وهي حفيدة العازف عمر النقشبندي.

تزوجت في بداية حياتها من مدير التصوير حازم بياعة، وأنجبت ابنتها الكبرى الممثلة ديمة بياعة، وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وأنجبت ولدا وبنتا هما "طيف وريم".