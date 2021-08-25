بـ"لعبة الخواجة".. محمد محمود عبدالعزيز يصدم خطيبته بمفاجأة (فيديو)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوجئ الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز، باحتفال نظمته خطيبته له بمناسبة بعيد ميلاده.

وشارك محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو "أنستقرام"، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يقدم خاتم الزواج، ردا على مفاجئتها، وقال مازحا: "أنا متجوز خواجة.. خلينا نلعب لعبة الخواجة.. إحنا معملناش خطوبة بسبب كورونا والحاجات دي".

محمد محمود عبدالعزيز يتقدم لزوجته

وجثى "عبدالعزيز"، ابن النجم المصري الراحل محمود عبدالعزيز، على ركبتيه ليقدم خاتم الزواج لخطيبته.





وعلق محمد محمود عبدالعزيز قائلا: "خطيبتى عملت لي مفاجأة عشان عيد ميلادي، وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأي حاجة بس هي كانت عايزة تفرحني بأي طريقة وجمعت لي أصحابي وحبايبي اللي بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة.. بجد مش عارف أقولكم ولا أشرحلكم وجودكم فرحني إزاي ووالله ما كنت عايزكم تروحوا".

مفاجأة زوجة محمد محمود عبدالعزيز

وتابع: "المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين إنها بتحضر لحاجة، وقررت جوايا إن لو طلع إحساسي صح أنا كمان لازم أفاجئها، وفي نفس اليوم وده كان ردي على مفاجئتها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وفي يناير/كانون الثاني عام 2019، أعلن محمد محمود عبدالعزيز ارتباطه، من أمام قبر والده النجم الراحل محمود عبدالعزيز، ونشر على حساباته بالسوشيال ميديا صورة تجمعه بخطيبته أمام قبر والده وصورة لخاتم الخطوبة.



