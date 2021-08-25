فنانو مصر يرفضون "6000 دولار".. ما علاقة لبنان والمغرب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محافظة القاهرة، بمصر، قرارا يحدد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة.

وأكد العميد أحمد الدميرى، مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وافق على اللائحة الخاصة بتحصيل الرسوم بتاريخ 16 أغسطس/آب من العام الجارى ليتم العمل بها.



وكشفت محافظة القاهرة، أنه سيتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم 100 ألف جنيه (6250 دولارا)، فى اليوم الكامل مقابل التصوير.





وأوضح أنه يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة القاهرة.

من جانبه، أبدى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، الثلاثاء، اندهاشه من هذا القرار مؤكدا أنه "من غير المعقول أن يدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الفن والفنانين ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "أناشد محافظ القاهرة عدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية، خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة.. مش هندفع حاجة"، وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية".





وتابع: "فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضربٌ لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما"، مؤكدًا أن دولًا أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب".

واليوم الأربعاء، قال زكي، في تصريحات جديدة، إن محافظة القاهرة قررت إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن رسوم التصوير في شوارع القاهرة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لوضع الضوابط التي تتوافق مع الأعمال المختلفة.

وأضاف أن هناك حرصا شديدا من المحافظ على دعم السينما والدراما وصناعتها، فضلًا عن أنه أبدى استعدادًا طيبًا لمراجعة القرار، مضيفا: "الأيام المقبلة ستشهد الضوابط التي تتسق مع دعم الصناعة، ونحن ضد وجود أي قرارات تعوق الأعمال الفنية".

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن موقف محافظ القاهرة عظيم يدل على دعم الدولة للصناعة، متراجعًا عن تصريحاته أمس: "مبنقولش مش هندفع، لكن ندفع المعقول، الدولة والمحافظة عليها أعباء وسنلبيها لكن مع ما يتسق مع الميزانيات لعدم ضرب الصناعة".