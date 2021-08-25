شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس فى حفله بمحكى القلعة: خايف وكإنى أول مرة بغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم هشام عباس حفله الغنائى فى مهرجان محكى القلعة، بدورته التاسعة والعشرين، بأغنية "عامل ضجة" وسط تفاعل الحضور الذى تواجد بكثافة رافعاً لافتة كامل العدد، وقال عباس بعد انتهاء أغنيته الأولى إنه يشعر بالخوف وكأنه أول مرة يغني.



هشام عباس

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.



هشام عباس فى مهرجان محكى القلعة

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وأعرب مؤخرًا هشام عباس عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التى جمعته بأصدقائه كل من النجم حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرًا للكيميا التى ظهرت على الرباعى.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، عن الأغنية قائلا: "كنا نشعر بإحساس عالٍ وصدق أثناء تصوير الكليب الذى أبكانا وأحزننا بالدموع على الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، حيث كنا نفتكرهم أثناء التصوير بكل حاجة حلوة".