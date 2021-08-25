شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق فى أحدث ظهور: صورة بعد الغسيل والطبيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق منشغلة بحياتها الزوجية والأعمال المنزلية في فترة الإجازة من تصوير الأعمال الدرامية، حيث نشرت غادة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة:" بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".



صورة جديدة لغادة عبد الرازق

ورد متابعو غادة عبد الرزاق، على صورة والتلعليق حيث ظهرت مرهقة من الأعمال المنزلية، حيث قالت إحداهن:" يعطيكِ العافية، أجمل ست بيت "، وعلقت أخرى:"ديفا حتى بعد البهدلة خمسة عليكي"، وغردت أخرى:" ومالها الطبيعه أحلى طبعا".



غادة عبد الرازق

النجمة غادة عبد الرزاق لها ابنة وحيدة هى روتانا، حيث أصبحت غادة جدة لطفلتين الأولى خديجة تبلغ 8 سنوات والثانية جورية 7 سنوات.

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبد الرزاق مسلسل لحم غزال وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.