شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يطلق مينى ألبوم جديد من 3 أغانى بعنوان "يقولون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان الكويتى نبيل شعيل ميني ألبوم جديد بعنوان "يقولون" ليودع به فصل الصيف من عام 2021، ويتكون "الميني البوم" من ثلاثة أغاني هي "يقولون" من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، والثانية "أسوأ أيامي" من كلمات وألحان علي بو غيث، والثالثة "أنا اتحراك" كلمات أحمد الصانع وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع الأغاني عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم.



نبيل شعيل

وكان نبيل شعيل طرح العام الماضي آخر ألبوماته الذي حمل عنوان "كبير الفن"، وضم 5 أغنيات، منها "كبير الفن"، و"جازلي" و"ندمان" و"حوبة" و"آخر حبنا"، وتعاون من خلال الألبوم مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وعمر الكندري وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعبد الله الجاسم وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي، وعثمان عبود.

وأحيا نبيل شعيل في يونيو الماضى حفلاً غنائيا في بالمملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الرياض بعد عودة الحفلات مرة أخرى منذ جائحة كورونا، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، وشاركت في هذا الحفل النجمة السورية أصالة.

يذكر أن آخر الأغنيات التي طرحها بلبل الخليج هي "عطوه جوه"، وهي من كلمات جبل، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، ومكس وماستر جاسم محمد وطرحها في شهر مارس الماضي.