خاص| علاء زينهم يكشف تفاصيل تعرضه لـ حادث سير وتطورات حالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير علاء زينهم، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له بسيارته خلال سفره إلى الإسكندرية.

قال زينهم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه كان في طريقه صباح أمس الثلاثاء، للسفر إلى الإسكندرية من أجل مسرحيته "أنا العريس" التي يشارك في بطولتها والمقرر عرضها هناك، بعد انتهاء عرضها في "جمصة" على مدار شهر كامل.

وتابع: "أثناء سيري في الطريق بسيارتي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، فوجئت بوقوف مفاجئ لسيارة أمامي، فاصطدمت بها، وكانت حادثة صعبة لي، ولكن الحمد لله ربنا نجاني منها،

وأوضح: "ذهبت لإحدى المستشفيات، وأجريت عدة أشعة للإطمئنان على حالتي الصحية، وكشفت عن تعرضي لبعض الكدمات والجروح السطحية".

وأضاف: "كنت بمفردي داخل السيارة، وأتواجد حاليا في منزلي وأنا بصحة جيدة الحمد لله، وأتابع مع الطبيب المعالج لي".

جدير بالذكر أن علاء زينهم يشارك في فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وبطولة إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدني، مي سليم، ملك قورة، أحمد السعدني، دينا فؤاد، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين.