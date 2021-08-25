صور| نجل غادة عادل ومجدي الهواري يفقد الكثير من وزنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف عبدالله الهواري "بودي" نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، عن فقده الكثير من وزنه بعد اتباع أسلوب غذائي خاص للتخسيس.

ونشر "بودي" عدة صور عبر حسابه على "فيسبوك"، فاجأ بها متابعيه بإنقاص وزنه وظهوره بشكل نحيف، على الرغم من أنه كان يُعاني من زيادة كبيرة في الوزن.

وخاض نجل غادة عادل، تجربة التمثيل في عمل قصير بعنوان "دي حكاية".



وأعلنت غادة عادل انفصالها عن مجدي الهواري، منذ عامين بعد زيجة دامت 15 عامًا أثمرت عن 5 أبناء.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، الفيلم الكوميدي "أحمد نوتردام"بطولة رامز جلال، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.