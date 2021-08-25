لقاء الخميسي تُعلن تأييدها لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن تأييدها لفكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

وكتبت الخميسي، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على إنستجرام: "أؤيد إلغاء خانة الديانة من البطاقة".

وتابعت الخميسي: "رسائل كتير وأسئلة عن إيه مضايقك في خانة الديانة، أحب أرد على أصدقائي وأقولهم إيه أهمية خانة الديانة؟.. البطاقة الشخصية عشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية أو أي ظرف أمني مالهوش علاقة بديانة حضرتك".

وأضافت: "الديانة تخصك أنت لوحدك ما تخصش شخص آخر، الديانة وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدا ومش عامة، معرفتك بديانة الآخر لا هتزود ولا هتنقص.. مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيا كانت ديانته".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "ضد الكسر" الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، نور إيهاب، نهير أمين، ومن تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.