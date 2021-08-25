"رحم الله أرواحا لا تعوض".. إيمي سمير غانم ترثي والديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على الدعاء بالمغفرة والرحمة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي، دعاء ورثاء لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وجاء فيه: "اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم ..أغفر لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز، وأرحمهم وأسكنهم فسيح جناتك، اللهم وسع قبورهم وأغفر ذنوبهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجعل الجنة هي دارهم وقرارهم، اللهم أجعل لقاءنا بهم في جنة الفردوس الأعلى بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسفل عرشك".

وأضافت: "رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى، اللهم أغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين، اللهم أجمعنا بهم في جنتك، اللهم آمين ، اللهم أغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا وأرحمهم وأحشرهم في زمرة المتحابين وأجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.