شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: فيلم "200 جنيه" غير جلدى وأخدنى للتراجيديا لأول مرة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هانى رمزى خلال لقائه مع تلفزيون الخليج 365، إن دوره فى فيلم 200 جنيه، هو التجربة الأولي له في مجال التراجيديا بعيدا عن الكوميديا، متمنيا من الله أن يحبه الجمهور فى أول تجربة له بعيدا عن الكوميديا.

وأشار هاني رمزي إلى أنه يعتبر دوره بالفيلم تغيير لجلده، وأن كم النجوم المشاركين فى الفيلم يعتبر حدث في حد ذاته وأمر لم يعتاد عليه من قبل فى أعماله السابقة.

وأكمل هاني رمزي حديثه قائلا:"إن مخرج الفيلم محمد أمين قدم أسلوب إخراجي جديد، واستطاع أن يخرج من النجوم المشاركة أفضل ما لديهم، إضافة إلى أن السيناريست أحمد عبد الله قدم شيء جديد علي السينما المصرية والعربية".

ووجه هاني رمزي الشكر لكل فريق العمل على تفانيهم من أجل خروج الفيلم بشكل مشرف متمنيا من الله أن يلقي الفيلم إعجاب الجمهور.

وأقيم أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم 200 جنيه بحضور عدد كبير من أبطال العمل بينهم خالد الصاوى، ليلى علوي، إسعاد يونس، صابرين، أحمد السعدنى، هانى رمزى وحرمه، وأحمد رزق، ومى سليم، ودينا فؤاد، وغادة عادل، وسليمان عيد.

يذكر أن فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.