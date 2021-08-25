شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زينهم: ربنا نجانى من حادث موت على الطريق وأصبت بكدمات وجروح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان علاء زينهم أن الله سبحانه وتعالى نجاه من حادث موت على الطريق السريع أمس الثلاثاء، موضحاً لـ"الخليج 365" أنه كان يقود سيارته وفجأة وجد سيارة توقفت أمامه فاصطدم بها، قائلا: "الحمد لله ربنا نجانى مع بعض الكدمات والجروح البسيطة ورحت المستشفى عملت شوية فحوصات وأشعات طبيبة لم تستغرق ساعتين وعدت للمنزل".

فى سياق آخر، يشارك علاء زينهم في فيلم "200 جنيه" الذى انطلق اليوم الأربعاء بدور العرض، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وبطولة يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

كما يظهر كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المعروض حالياً في السينمات، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وإخراج أحمد الجندى، وكذلك في فيلم "ماما حامل" الذى طرح مؤخراً في دور العرض بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وإخراج محمود كريم.

يذكر أن آخر اعمال علاء زينهم في رمضان الماضى، مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، زينب العبد، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.