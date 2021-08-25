شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: "اللهم ارحمهما وأسكنهما فسيح جناتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الفنانة إيمي سمير غانم الدعاء لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، عبر انستجرام الخاص بها، حيث نشرت إيمي صورة تحمل الدعاء لوالدها ورد فيها: "اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز، وارحمهما وأسكنهما فسيح جناتك، اللهم وسع قبورهم واغفر ذنبوبهما، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".



ايمي سمير غانم

وكانت إيمي سمير غانم، شاركت جمهورها بدعاء لوالديها على حسابها بإنستجرام، وطلبت من متابعيها فى أول تعليق لها بعد وفاة والدتها النجمة دلال عبد العزيز الدعاء لهما قائلة: "اللهم ارحم والدي سمير غانم ودلال عبد العزيز واغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما، اللهم أجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وأضافت فى رسالتها: "اللهم ارحمهم رحمة تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك امنين مطمئنين يا رب العالمين.. اللهم افسح لهم في قبرهم مد بصرهم وافرش قبرهم من فراش الجنة، اللهم ارحمهم ولا تطفئ نور قبورهم اللهم ارحمهم بقدر ما تمنيت لهم البقاء.. اللهم اذقهم من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم في نعيم دائم غير منقطع ووسع مدخلهم".

كما شاركت النجمة دنيا سمير غانم الدعاء ذاته عبر حالتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، وتحرص دنيا على مشاركة جمهورها الأدعية وصور من ذكريات والديها الراحلين، وتطالب جمهورها بالدعاء لهما.

دعاء دنيا سمير غانم

ايمى سمير غانم على انستجرام

حزن كبير تعيشه إيمى ودنيا سمير غانم منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذى لم يبدأ برحيل الأم فقط وإنما بدأ منذ الـ 20 من مايو الماضى برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلا طويلا من الحزن، ولكن ذكرياتهم معا سوف تظل محفورة فى قلبيهما للأبد.

وكانت النجمة إيمى سمير غانم حرصت مؤخرا على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس".

وتوفيت النجمة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس الماضى، بعد صراع مع المرض ورقودها فى المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهى تحت أجهزة الأكسجين بين تحسن بطيء لصحتها وتدهور الحالة مرة واحدة، وزادت صعوبة حصول دلال على الأكسجين، بعد تعافيها من فيروس كورونا.