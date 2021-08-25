” طبيخ وغسيل وخلافه ” .. غادة عبد الرازق تنشر صورة من المنزل وبدون ماكياج

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:57 مساءً - شاركت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من المنزل في أحدث ظهور لها .

وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة بدون ماكياج مشيرة إلى أنها قامت بالتقاطها بعد انتهائها من الأعمال المنزلية .

فكتبت في تعليقها عليها : ” بقالي كتير منزلتش صورة .. يالا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه ” .