كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:57 مساءً - شاركت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من المنزل في أحدث ظهور لها .
وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة بدون ماكياج مشيرة إلى أنها قامت بالتقاطها بعد انتهائها من الأعمال المنزلية .
فكتبت في تعليقها عليها : ” بقالي كتير منزلتش صورة .. يالا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” طبيخ وغسيل وخلافه ” .. غادة عبد الرازق تنشر صورة من المنزل وبدون ماكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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