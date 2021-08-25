أصالة توجه رسالة لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:57 مساءً - وجهت الفنانة ” أصالة ” الشكر لمؤسسة الجراح المصري العالمي الدكتور ” مجدي يعقوب ” للقلب على ما تقوم به من أجل إنقاذ الأطفال .
فكتبت في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” إحتراماً وتقديراً لمؤسّسة لها منّ بعد الله كلّ الفضل بإنقاذ قلوب طيّبة لمّ تحتمل قسوة الحياة فضعفت وكانت إرادة وإدارة مؤسّسة الدكتور الإنسان مجدي يعقوب متكفّله بإنقاذ حياة أولادنا ” .
وتابعت : ” لي كلّ الشرف بالغناء اليوم لهم ومنّ أجلهم .. كلّ التّوفيق والإمتنان لكلّ من كان على رأس هذي الليله عسى أنّ نستطيع أنّ نسمو بالموسيقى ونسمو بالعطاء لمنّ يستحق منّا كلّ السّعادة والفخر والفرح بأنّ نقف معهم بإستمتاع ورسم أجمل اللحظات لنا ولهم .. لقاؤنا هذه الليلة لنصنع منها أجمل الذكريات ” .
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