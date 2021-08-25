كتب امير فتحي في الأربعاء 25 أغسطس 2021 08:57 مساءً - قامت إدارة موقع ” يوتيوب ” بحذف أغنية ” إيه اللذاذة دي ” للفنان ” محمد الشرنوبي ” بعد ساعات من طرحها على خلفية النزاع القائم بينه وبين المنتجة ” سارة الطباخ ” .
حيث خاطبت سارة الطباخ إدارة يوتيوب وطلبت حذف الأغنية بدعوى أنها صاحبة حقوق الطبع والنشر وأرسلت العقد المبرم بينها وبين محمد الشرنوبي .
وكان قد حذر محمد الشرنوبي في مقطع فيديو له نشره مساء أمس من حذف الأغنية من على يوتيوب حيث كان يتوقع ذلك مثل ما حدث عند طرحه لأغنية ” قلبي ارتاح ” ولذلك طالب الجمهور بالاستماع لها قبل حذفها .
يذكر أن أغنية إيه اللذاذة دي من كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع جلال حمداوي .. وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب .
كانت هذه تفاصيل خبر حذف أغنية ” إيه اللذاذة دي ” لمحمد الشرنوبي من يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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