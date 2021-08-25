شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيى يعود للغناء من جديد بأغنية "يا مسافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الملحن محمد يحيى للغناء مرة أخرى، حيث انتهى من تسجيل أغنية دراما جديدة بعنوان "يا مسافر"، كلمات أحمد أسامة، ومن ألحانه وتوزيعه، وجيتارات مصطفى أصلان وأحمد رجب، ومكساج صوت ماهر صلاح، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب بجبال سيناء، ومن المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل.

كان الهضبة عمرو دياب قد شارك جمهوره ومتابعيه صور جديدة تجمعه بالمؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، مما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمرنشر الصورعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".

وتعاون الملحن محمد يحيى أخيرا مع النجم عمرو دياب فى أغنية بعنوان «يا أنا يا لأ» للهضبة عمرو دياب.

وأعرب يحيى من قبل عن سعادته بالتعاون مع النجم الجزائرى الشاب خالد فى أغنية «جميلتى بيروت»، وسلطان الطرب جورج وسوف فى أغنية «صاحى الليل» وهى التجربة التى يتمنى تكرارها.

وأضاف يحيى أنه يتعاون أيضا مع عدد من المطربين المصريين والعرب خلال الفترة المقبلة من بينهم الفنان تامر حسنى الذى يقدم معه أغنية جديدة ستكون ضمن ألبومه القادم بعد أن قدما سويا عددا من الأغنيات الناجحة على مدى السنوات الماضية كان آخرها أغنية "بألف سلامة"، ضمن ألبوم «خليك فولاذى».