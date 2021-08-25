شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها بصورة تجمعها بوالدها مع الفنان حسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على مشاركة صور من ذكريات والدها الراحل النجم محمود ياسين مع عائلته ونجوم الفن، ونشرت رانيا ياسين صورة تجمعها مع والدها الراحل والفنان الكبير حسين فهمي على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: " ليت هذه الأيام تعود يوما الله يرحم أبويا ويبارك في عمر أستاذ حسين".



رانيا محمود ياسين على انستجرام

وقبل ذلك، نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة نادرة تجمع والدها الفنان الراحل محمود ياسين بالنجمين الراحلين نور الشريف وعزت العلايلى، من حفل زفافها، داعية لهم بالرحمة والمغفرة، معلقة على الصورة: "الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين".



رانيا محمود ياسين مع والدها وحسين فهمي

الفنان الكبير محمود ياسين رحلة فن طويلة أبدع خلالها فى كل ما قدم، وكان من أبرع الفنانين فى فن الإلقاء حتى أصبح صوته الرخيم مرادفاً للتاريخ، لا تخطئه أذن ولا يقتصر إبداعه على التمثيل فقط، فهو الصوت الحاضر دائما فى الاحتفالات الوطنية وفى سرد حكايات التاريخ.

وأعطى محمود ياسين عمره للفن وتدرج فى أعماله ومراحل حياته من أدوار فتى الشاشة الأول وحتى دور الجد، ولم يقتصر هذا العطاء على التراجيديا، بل تجاوزه أيضا إلى الكوميديا، مئات الأعمال الوطنية والرومانسية والدينية والتاريخية والاجتماعية كتبت اسم الفنان الكبير محمود ياسين فى سجل المبدعين بحروف من نور.