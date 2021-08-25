شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد فى فيديو برفقة زوجته.. ويعلق: اوعى تسيب حببيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضي الفنان أحمد سعد حاليا إجازة شهر العسل برفقة زوجته مصممة الأزياء علياء بسونى، وكشف سعد عن فيديو جديد يحمل لحظات من كتب كتابهما الذي أقيم مؤخرا، وعلق عليه قائلا: " لما تمشي في طريق مع حبيبك مهما حصل من صعوبات اوعى تسيبوا بعض لأن النور جاي جاي ".

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد وعلياء بسيونى في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة، أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

احمد سعد من حفل الزفاف

احمد سعد من حفل الزفاف

احمد سعد من حفل الزفاف

وكان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.

احمد سعد من حفل الزفاف

احمد سعد من حفل الزفاف

وانتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه".