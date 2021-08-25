شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ومايا دياب يطرحان أغنية "حطالى روج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود الليثى والمطربة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

واقتحم نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى، عالم المهرجانات الشعبية بطرح أحدث أعماله الغنائية التى تحمل اسم "رجولة برجولة"، فى عيد الأضحى الماضى، والتى يغلب عليها طابع المهرجانات، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى مؤخرا أغنية تحمل اسم "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.