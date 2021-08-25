شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "مش عادية" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هيثم شاكر أغنيته الجديدة "مش عادية" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

تقول كلمات الأغنية: "لا مش عادية جننتنى دى اللى طلعت عينيا.. مش مجاملة كاملة عاملة عاملة فيا.. قلبى دق جد لأ مش هزار.. لا مش هعدى.. طب هو فيه زى القمر ده فى البلد دى.. روح لف حتى بص لأ تحدى دى اللى كلمة منها بتجيبلى انهيار.. دى اللى خط أحمر كلامها يا ناس مجاب.. ضحكة منها بس تعمل 100 كتاب.. زوقها رقتها وثباتها هي فرحة في حد ذاتها.. لو تغيب الدنيا بيجيلى اكتئاب".

عادية" هى رابع أغانى هيثم شاكر هذا العام، فى ظل الخطة التى وضعها بطرح أغنية سنجل كل فترة معينة، حيث بدأ العام بطرح أغنية "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

ثانى أغانى هيثم شاكر هذا العام كانت بعنوان "كل الأعذار كدابة" وطرحها فى مارس الماضى كلمات هانى صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوى، والثالثة طرحها فى مايو الماضى بعنوان "واقف على تكة" كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم.