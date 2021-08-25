شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "سيرة حلوة".. إيساف يصور أغنية وطنية بعنوان "مصر بالخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور اليوم الأربعاء المطرب إيساف أغنية وطنية بطريقة الفيديو كليب، وتحمل اسم "مصر بالخير" داخل أستوديو مصر بمنطقة الهرم، من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد شعتوت، وألحان شريف بدر، وإخرج أحمد جيلانى.

وطرح مؤخرا إيساف أغنية بعنوان "سيرة حلوة" والتى يهديها للفنان الكبير الراحل سمير غانم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد شكري، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر أحمد شعتوت، والكليب من إخراج طارق حسين.

كما طرح مؤخرًا كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلانى وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

يذكرأن المطرب إيساف بدأ مشواره ألفنى من خلال برنامج المسابقات الغنائية "ستارميكر" فى نسخته الثانية وشارك فى الكثير من الحفلات والمهرجانات المدرسية وهو لا يزال طفلاً فى الحادية عشرة من عمره، ثم أثقل موهبته بدراسة أصول الموسيقى الحديثة ليبدأ مشواره مع الغناء، وأصدر أول ألبوماته للساحة ألفنية عام 2007م بعنوان "معاه قلبي". ولم تتوقف الموهبة ألفنية لدى ايساف على الغناء فقط بل امتدت أيضاً إلى التمثيل حيث قدم أول أدواره السينمائية عام 2008م من خلال فيلم "الحكاية فيها منه” مع الفنانة بشري، كما كان له تجربة سابقة مع إذاعة الشرق الأوسط والتى قدم من خلالها الأداء الصوتى لأحد شخصيات مسلسل "شاكر وشكير" مع الفنانة انتصار.