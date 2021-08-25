شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديد "ساحر قلوب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها الجديدة "ساحر قلوب"، حيث أعلنت عن طرح الأغنية على يوتيوب من خلال الإنستجرام الخاص بها ونشرت مقطعا من الأغنية وعلقت عليه بـ"مش رح خلّى الحُب ينطفى.. حتى الدّنى تنطفى.. اسمعوا غنّيتى الجديدة على يوتيوب".



نجوي كرم

ونشرت نجوى كرم صباح اليوم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، مرتدية فيها بدلة باللون الأزرق، تاركة شعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت نجوى كرم على الصورة قائلة: "ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة 5 المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا 6 المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب".

وتدخل الفنانة نجوي كرم عش الزوجية فى سبتمبر المقبل، وذلك حسب مقطع فيديو نشره الإعلامي ايلى باسيل الذى كشف أيضا عن هوية خطيبها.

وقال ايلى باسيل، عبر موقع "لبنان 24" إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وقررت نجوى كرم العيش فى لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب فى العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها فى لبنان.