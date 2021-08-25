شكرا لقرائتكم خبر عن رحل قبل أن يراه .. 46 عامًا على عرض "نغم فى حياتى" آخر أفلام فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ملك العود فريد الأطرش العديد من الأفلام وصلت لأكثر من 30 فيلما سينمائيا، في الفترة الممتدة من سنة 1941 حتى سنة 1975، التى أصبحت من روائع السينما المصرية وأيقونات الأفلام الغنائية فى مصر، بدأها بفيلم "انتصار الشباب" عام 1941، واختتمها بفيلم "نغم فى حياتى" عام 1975.

وتمراليوم الذكرى الـ46 على العرض الأول لفيلم "نغم فى حياتى" للموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش، إذ بدأ عرض الفيلم فى دور العرض السينمائى فى 25 أغسطس سنة 1975.