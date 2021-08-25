مغنية أفغانية تروي تفاصيل هروبها من "طالبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة الأفغانية الشهيرة، إريانا سعيد، أنها تلقت مكالمة هاتفية تحذرها من سيطرة طالبان على البلاد ما دفعها لمغادرة البلاد يوم 15 أغسطس الجاري.

وأوضحت أنها ارتدت حجابا لتتخفى به، أثناء محاولة الهروب بعد سيطرة الحركة، وذلك في تصريح نقلته وكالة "رويترز".

وكان برفقة "إريانا" خطيبها، حسيب سعيد، الذي أوضح أنهما عاشا ساعات رعب لا توصف بعدما تأخرت رحلتهما التي كانت مقررة الأسبوع الماضي والتي صادفت نفس اليوم الذي سيطرت فيه طالبان على المطار.

كما أكد أنه وأثناء تواجدهما هناك بدأ القصف وإطلاق الأعيرة النارية في كل مكان.

وقالت "أريانا" إن مواطنا أفغانيا تعرف عليها في المطار وقال لمسؤول أمريكي "هذا هو خطيب مغنية مشهورة جدا في أفغانستان ويجب أن تسمحوا له بالدخول لأنهم سيقتلونه إذا أمسكوا به".