بيان من غرفة صناعة السينما بشأن رسوم التصوير في شوارع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقدت منذ ساعات غرفة صناعة السينما اجتماع عاجل وطارئ استمر لعدة ساعات بحضور كل من أعضاء الغرفة ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة ونقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وهي الجهات المعنية والمنوطة بكل ما يتعلق بالأعمال السينمائية والدرامية والسمعية والبصرية، لمناقشة اللائحة التي أصدرتها محافظة القاهرة الصادرة بشأن رسوم التصوير بشوارع القاهرة والتي تتضمن تحصيل 15 ألف جنيه في الساعة، أو 100 ألف جنيه للتصوير في اليوم كامل، نظير تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وجراجات المحافظة.

وتم إعداد خطاب ضم جميع التحفظات علي تلك اللائحة التي وضعها محافظ القاهرة وتم رفعها فورا إلى معالي وزير الثقافة وطلب منها التدخل مع الجهات المعنية والمسئولين في هذا الشأن باعتبارها الوزيرة المنوط بها كل ما يتعلق بالثقافة والفنون.

وقد أكد الحاضرون على مناقشة أي تصورات أو حلول لا يمكن أن يتم اتخاذها في غياب الجهات المعنية المتعلقة بهذا الشأن وأن المجتمعون يؤكدون على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي.