حبيبة أسامة تشارك في مسلسل "توتر عالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة حبيبة أسامة محمد في مسلسل "توتر عالي" الذي يخرجه السوري أسامة عبيد الناصر وهو من إنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل "توتر عالي" في إطار من التشويق والأكشن حيث يمتد العمل على اثنتى عشرة حلقة و سيعرض على تطبيق "شاهد".

ويشارك في بطولة العمل النجم السوري قصي خولي وإلى جانبه عدد من النجوم منهم ريتا حايك، جنيد زين الدين، بيير داغر، ريم نصر الدين، علي سكر، سارة أبي كنعان، وغيرهم.

جدير بالذكر أن حبيبة أسامةمحمد شاركت في المسلسل التلفزيوني "يا ريت" من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف كلوديا مرشليان، و بطولة ماغي بو غصن، قيس شيخ نجيب، مكسيم خليل، باميلا الكيك هاني عادل منى واصف جوزيف بو نصار.