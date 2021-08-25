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فيديو| نور عمرو دياب تمارس التمارين الرياضية في الجيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، داخل الجيم، وهي تمارس التمارين ، وذلك في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نور، الفيديو، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "رحلتي للياقة البدنية، الأسبوع السادس من رحلتي للياقة البدنية".

وكانت نور عمرو دياب، قد أعلنت مؤخرا عن خطوبتها، معربة عن سعادتها البالغة لاتخاذها هذه الخطوة، كما كشفت أنها سوف تشارك متابعيها خاتم خطبتها موضحة أنها لا ترتديه بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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