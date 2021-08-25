بصور تجمعهما.. حسن الرداد يهنئ شقيقته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان حسن الرداد شقيقته "نيبال" بعيد ميلادها، اليوم، 25 أغسطس.

ونشر حسن صورًا تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "نيبال الرداد أختي وبنتي ونور عيني، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتي، ربنا يخليكي لي ويحقق لك كل اللي بتتمنيه".

يذكر أن حسن الرداد شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرض ضمن دراما رمضان الماضي 2021.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.