هذا ما قاله أشرف زكي بعد حل أزمة رسوم التصوير مع محافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أبدى استعداده الكامل لدعم صناعة الدراما والسينما، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يُعيد النظر والتقييم لقرار رسوم التصوير بشوارع القاهرة.

وتابع زكي، ببرنامج "أخبار TeN"، المذاعة عبر فضائية "TeN"، أنه من المقرر أن تتم التفرقة بين رسوم الأعمال السينمائية والدرامية والإعلانات، مؤكدًا أن الرسوم ستكون بسيطة ورمزية تتوافق مع تطوير المرفق العام والشوارع.

وأوضح، أن السينما كانت تحتل المرتبة الثانية في الناتج القومي لمصر بعد القطن في السابق، لافتا أن المحافظ أنهى الموضوع بشكل تام وأعلن إعادة النظر للقرار بما يتفق مع العملية الإنتاجية.

وأضاف، أن القائمين على الأعمال الفنية لا يعارضون دفع قيمة رمزية أو رسوم مقابل التصوير في الشوارع، مشيدًا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل كامل للصناعة.

وعلى جانب آخر، أصدرت محافظة القاهرة، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، أوضحت فيه أنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية للقرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد لتقيب المهن التمثيلية والقائمين على دعم السينما على الدعم الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة، إيمانا بدورهم المهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة.

وجاء ذلك بعد الجدل الذي أثير عقب صدور قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم على تصوير المشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، والتي وصلت إلى 100 ألف جنيه مقابل يوم كامل تصوير، وهو ما قابله أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بالرفض مناشدا الدولة بالتدخل لحل الأزمة.