هيفاء وهبي تنشر صور لها من الساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور خلال تواجدها في مراسي بالساحل الشمالي.

ونشرت "هيفاء" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بشكل أنيق وجذاب، وقد اكتسبت لون مميز "تان" من أشعة الشمس

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي :"كيف هيك كل اللوكات بتلبقلك، وكيف ما عملتي شعرك بتطلعي قمر، السمار لابقلك، شعرتك هيك بيجننو، يا ويلي السمار واخد منك حتة، قمر منورة الدنيا كلها، سبحان اللي خلقك".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

كما طرحت هيفاء مؤخرًا كليب "لو كنت"، مع الفنان أكرم حسني.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.