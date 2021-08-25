"أشعر باليُتم".. محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع سعاد نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان الكبير محمد صبحي، ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر.

ونشر "صبحي"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مجموعة من الصور جمعتهما من كواليس أعمالهما، وعلق على الصور: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفني والإنساني كما لو كان جناحي الثاني أتكسر".

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" و مسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.

جدير بالذكر أن الفنانة سعاد نصر رحلت في 5 يناير 2007.