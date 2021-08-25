كارمن لبّس لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تجربتي في “ع الحلوة والمرة ” جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2021 6:55 مساءً

بعد ان استمر التصوير نحو ستة اشهر في تركيا اعلنت محطة ام بي سي عن موعد عرض مسلسل “ع الحلوة والمرة” الماخوذ من عمل تركي. المسلسل من بطولة نيكولا معوض ودانا مارديني وباميلا الكيك وكارمن لبس وجو طراد وسلمى المصري ومجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين فما هي تفاصيل العمل هذا ما تخبر به النجمة كارمن لبس “صوت بيروت انترناشونال” وتحديدا عن دورها: العب شخصية “اسما” والدة باميلا الكيك وجو طراد، وهذه المرأة هي سيدة اعمال، مطلقة لكنها قوية وتكره الكذب وتحب الوضوح وقامت بتربية ولديها وحدها، وعن ترشيحها للدور اكدت كارمن “ان ادارة محطة ام بي سي اتصلت بي وعرضت عليّ الدور وقد امضينا ستة اشهر بتصوير العمل، والكواليس كانت ممتازة وجميلة واعتبرها تجربة جديدة في حياتي المهنية خاصة ان التصوير تم خارج لبنان. وقد تعاملت مع اشخاص لاول مرة اتعرف على تقنيات عملهم واتمنى ان ينال المسلسل النجاح عند الجمهور.

بدورها تقول الممثلة دانا مارديني “العب شخصية فرح التي تعمل موظفة في شركة لتنظيم الحفلات واواجه ما لم اتوقعه عندما تطلب مني مديرتي ان انظم حفل زفاف الرجل الذي تخلى عني وهرب يوم زفافي قبل خمس سنوات. واذ بالحب الكبير الذي جمعهما يعود مرة اخرى ليعكر صفو حياتها ويحولها الى كابوس وتلتقي بالتالي بحبيبها السابق ريان “نيكولا معوض” ووالدته “شيريهان” سلمى المصري التي كانت سببا في عرقلة هذا الزواج.

مشهد من المسلسل

من جانبه يقول نيكولا معوض “انا سعيد بهذه التجربة لاسباب عدة اولها انه قلما نجد اعمالا تجمع ما بين الرومانسية والكوميديا في العالم العربي. كما ان التعامل مع ام بي سي هو ضمانة لاعمال مميزة والشخصية التي العبها هي “ريان” الذي يعود الى لبنان بعد خمس سنوات امضاها في لندن بهدف الارتباط وتاسيس عائلة ويكتشف ان منظمة حفل زفافه هي حبيبته السابقة

اما باميلا الكيك فتقول “في هذا العمل نهتم بادق التفاصيل ضمن قالب مشوق ومليء بالمفاجات غير المتوقعة وتضيف “انا سعيدة بدور “لانا” التي تشيه فتيات كثر اللواتي يعتقدن انهن يعيشن حب حياتهم ثم تحدث امورا فتنقلب الاحداث راسا على عقب.

واخيرا يقول الممثل جو طراد ان يؤدي شخصية وسام هذا الشاب الذي يشبه شبان كثر في لبنان والعالم العربي فهو هاديء الطباع ولديه كل ما يحلم به من مال وجاه ونفوذ وعلاقات كثيرة وهو يحب الحياة والنشاطات الرياضية وعلاقته جيدة بعائلته وفي الوقت عينه يعتبر شاب مثالي.