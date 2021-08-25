شاهد.. قرد يقلد البشر في ارتداء الكمامة بطريقة ساخرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أصبح ارتداء الكمامة وأقنعة الوجه أمرا ضروريا في زمن الكورونا، وهو الأمر الذي جعل بعض الحيوانات تقلدهم بطريقة ساخرة.

وتعد القرود من الحيوانات التي يمكنها تقليد البشر بطريقة ساخرة في العديد من الأمور ومنها استخدام أقنعة الوجه الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقام أحد القرود بتغطية وجهه بطريقة ساخرة عندما عثر على غطاء وجه ملقى على الأرض، كما يظهر مقطع فيديو متداول، على “تويتر”.

عثر القرد على قناع وجه أثناء تجوله في إحدى الشوارع، فقام بوضعه على وجهه مثل البشر، والمشي به بطريقة ساخرة.

ويبدو قناع الوجه أكبر من وجه القرد الصغير وهو ما تسبب في سقوطه أكثر من مرة عندما بدأ يتحرك به، كما يظهر الفيديو.