أمريكية تفوز بـ”مليون دولار” بفضل لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

لم تتوقع امرأة أمريكية من مدينة بلومفيلد تاونشيب بولاية ميشيغان أن يقودها لقاح كورونا للفوز بمليون دولار.

حصلت أميركية تقيم في ولاية ميشيغان على مليوني دولار ، إذ فازت في مسابقة اليانصيب” اللقاح مقابل الربح ” أو Shot to Win التي جرت قرعتها يوم الاثنين.

وفازت كريستين دوفال المقيمة في مدينة، بلومفيلد تاونشيب، بولاية ميشيغان بذلك المبلغ الضخم في المسابقة التي تضم كل من التزم بالتطعيم وفق لتواريخ محددة، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت”.

وأعلنت لجنة حماية ميشيغان التابعة للولاية، والتي تم إنشاؤها في يناير لتثقيف الجمهور بشأن أهمية التطعيم ومكافحة التردد بشأن تلقي لقاحات كورونا أن دوفال قد فازت بالجائزة الكبرى، في حين حصل فائزون آخرون من الشباب على منح دراسية جامعية.

وكان دوفال، التي تعيش في ميشيغان منذ 13 عامًا مع زوجها وأطفالها الثلاثة، من أوائل الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في، وقالت عقب فوزها بالجائزة الكبرى إن ذلك المال “سيساعد عائلتها على تحقيق كل أحلامها، إذ تخطط لاستخدام الأموال لدفع تكاليف تعليم أطفالها الجامعي وتجديد منزلها، مشيرة إلى أنها تخطط للتبرع بقسم من الجائزة لدعم رعاية الصحة العقلية.

وأضافت دوفال: “نحن محظوظون حقًا، ونريد رد الجميل للمحتاجين”.

وتابعت: “فترة الجائحة كانت قاسية على الجميع ونعتقد أن الحاجة إلى تقديم الخدمات التي تعزز رعاية الصحة النفسية الإيجابية أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. لهذا السبب سنتبرع بجزء من جائزتنا الكبرى لتحسين خدمات الصحة العقلية في مجتمعنا”، مردفة: “إنها قضية قريبة جدًا من قلبي”.

وكانت ولاية ميشيغان قد أطلقت تلك المسابقة بجوائز بلغت قيمتها ما يقرب من 5 ملايين دولار على شكل جوائز نقدية ومنح دراسية.

وكان سكان الولاية البالغين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا قبل شهر يوليو مؤهلين للمنافسة على الجائزة الكبرى، في حين شارك الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاح خلال شهر يوليو على سحوبات يومية قدرها 50 ألف دولار.

كما تم تشجيع الأطفال الذين تم تلقيحهم في سن 12-17 عامًا على المشاركة، مع تسع فرص للفوز بمنح جامعية مدتها أربع سنوات بقيمة 55 ألف دولار لكل منحة.