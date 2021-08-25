نبيل شعيل يطرح “يقولون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل مجموعته الغنائية الجديدة “يقولون” أمس (الثلثاء) عبر قناة شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وضم الـ”ميني ألبوم” ثلاث أغنيات هي “يقولون”، من كلمات أحمد الصانع وألحان ميثم علاء وتوزيع عثمان عبود، والأغنية الثانية “انا أتجرك” من كلمات أحمد الصانع أيضاً وألحان عبدالله الجاسم وتوزيع زيد نديم، والثالثة “أسوأ أيامي” من كلمات وألحان علي بوغيث.

وحصدت كل أغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها في موقع الفيديوات.

يُذكر أنّ شعيل طرح في شهر آذار (مارس) الماضي أغنية حملت عنوان “عطوه جوه”، من كلمات جبل وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.