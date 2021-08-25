مايا دياب تُعلن عن ألبومها المصري بديو “حطالي روج” مع محمود الليثي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أصدرت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى أغنيات ألبومها المصري الجديد ”أكتر شوية“، والأغنية تحمل عنوان ”حطالي روج“.

وتقدّم مايا دياب أغنية “حطالي روج” على طريقة الديو بمشاركة ملحن الأغنية الفنان المصري محمود الليثي. والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى.

وأعلنت مايا عن صدور أغنية “حطالي روح” مع محمود الليثي من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، حيث قالت: “اسمعوا اغنيتي الجديدة مع محمود الليثي حطالي روج”.

يذكر أن مايا دياب ستصدر أغنيات ألبومها المصري ”أكتر شوية“ تباعًا في الفترة المقبلة عبر المتاجر الموسيقية، والألبوم من إنتاج شركة Craft Media.