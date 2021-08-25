“مش رح خلّي الحُب ينطفي”.. نجوى كرم تعترف بحبها: “ساحر قلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “مش رح خلّي الحُب ينطفي.. حتى الدّني تنطفي.. اسمعوا غنّيتي الجديدة “ساحر قلوب” على يوتيوب”، بهذه التغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن طرح كليب أغنيتها الجديدة “ساحر قلوب” عبر قناة شركة “روتانا” في موقع يوتيوب.

العمل انتظره عدد كبير من محبّي نجوى كرم في الوطن العربي والعالم، خاصةً أنه جاء بمثابة تتمّة لكليب أغنية “مغرومة” التي أصدرتها منذ شهر تقريبًا، وظهر معها في المشهد الأخير من العمل، الممثل السوري معتصم النهار، اذ اقترب معتصم منها وسألها “نجوى فيني إسألك سؤال؟ إنت عنجد مغرومة؟”.

نجوى تجيب في بداية كليب “ساحر قلوب” على سؤال معتصم وتقول: “إيه أكيد مغرومة، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة.. ليش لأ؟ الحب بخلينا نضوي متل القمر، ونشع متل النجوم، ولا لأ؟، وتتابع نجوى: “مين اللي قال إن الحب منو ساحر قلوب؟ مش رح خلّي الحب ينطفي، حتى الدّني تنطفي”.

وتصدّر هاشتاغ ”#نجوى كرم ساحر قلوب” الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية وعدد من البلدان العربية، فور طرح كليب الأغنية وحرص محبو نجوى من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.

يذكر أن الأغنية من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو وإخراج هس غدار.