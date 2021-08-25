شكرا لقرائتكم حفل محمد منير مع روبي يغضب جمهوره.. "كده محدش رايح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار إعلان النجم الكبير محمد منير حفلا بمشاركة الفنانة روبي على المسرح الروماني بالساحل الشمالي الخميس المقبل، غضب جمهوره في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإعلان وعبروا عن استيائهم من ارتفاع تذاكر الحفل، كما هاجم آخرون منظمي الحفل لجمعهم روبي مع منير في حفل واحد، خاصة أن منهم من يرى أن روبي مؤدية وليست مطربة.

مادة اعلانية

وقال أحد المغردين "كده محدش حايروح، التذكرة ارتفع سعرها من 300 لـ 600 جنيه إجباري".

فيما أكد مصدر من الجهة المنظمة للحفل في تصريحات صحافية، أن ما قيل عن رفع سعر التذكرة غير صحيح، ومشاركة الفنانة روبي لم تؤثر عليها.

شروط الحفل

وسبق للفنان الشهير بـ"الكينغ" أن شاركته بعض المطربات في غناء أغانيه أو الأغاني التي تغنى بها منهن نانسي عجرم التي شاركته أغنية "على مين" في أحد البرامج التلفزيونية وأيضاً في أحد حفلاته. كما ظهرت المطربة أميرة لتغني مع الكينغ "فرحي خلق الله" في التسعينيات، وأيضا تغنت معه الفنانة أنوشكا أغنيتهما الشهيرة "بلاد طيبة".

ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح الروماني، في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، أما عن شروط الحفل فهي عدم السماح بالدخول الأطفال أقل من 12 عامًا، ويتم حجز تذكرة كاملة مع بداية الثانية عشرة من عمرهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.