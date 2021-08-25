مايا دياب بين رامي عياش ومحمود الليثي فلمن ستكون الغلبة؟

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"الخليج 365": كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن أغنيتها «حطالي روج» التي تجمعها مع مغني المهرجانات المصري محمود الليثي ستبصر النور خلال الساعات المقبلة. وذلك بنشرها لصورة الملصق الإعلاني للعمل عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن "حطالي روج" أول أغنية ستبصر النور من البومها المصري "أكتر شوية".

من جهته أعلن الفنان اللبناني رامي عياش لمتابعيه خبر تحضيره لأغنية جديدة تجمعه بالفنانة اللبنانية ​مايا دياب​، وكتب عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي: "حبيبتي مايا مبارح عايدتيني لما كنا عم نتفق على عمل جديد سوا . بس قد ما قلبك حلو وصاحبة واجب ما بيفوتك شي من الذوق . يخليلك والدتك الغالية وكاي حبيبة قلبي".

لترد هي: "انا ما حكيت تركتها سوربيز.."

دياب وعياش سبق لهما التعاون معاً في أغنية "سوا" التي لاقت نجاحاً كبيراً، فلمن ستكون الغلبة هذه المرة لرامي أم لمحمود الليثي؟